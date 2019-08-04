رابط جود الإسكان وأبرز الأسئلة حول المنصة

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منصة جود الإسكان أنه أصبح بالإمكان الآن مساعدة من لا يملك منزل أو أسرة تعجز عن دفع قيمة الإيجار، عبر منصة إلكترونية موثوقة بإشراف من الجهات الحكومية.

وتتيح المنصة أشكالًا متعددة للدعم، لتوسيع مجالات المساهمة للأفراد والمنظمات، ليشمل إلى جانب الدعم المالي الدعم العيني (الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة وغيرها).

Advertisements

بإمكان المساهم تقديم مساهمته بكل يسر وسهولة عن طريق الدخول على المنصة عبر الرابط هنا واختيار خانة (مساهمة)، ثم تعبئة البيانات والبدء بعملية المساهمة سواء لمشاريع دعم الإيجار أو دعم مشاريع توفير المسكن.

أما الفئة المستفيدة من جود الإسكان، فهم المستفيدون من الإسكان التنموي، وهم الأسر الأشد حاجة، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن في حكمهم، وكذلك الحالات الصادر بحقها حكم تنفيذي من محكمة التنفيذ بعدم سداد أجرة المسكن بسبب الوفاة أو السجن أو المرض أو ضعف القدرة المادية.

وتنطلق المنصة من مرتكز (مجتمع حيوي بنيانه متين) ومرتكز وطن طموح مواطنه مسؤول، لتتكامل أدوارها لتحقيق رؤية المملكة 2030 مما سيسهم في الحماية الاجتماعية، وتكامل الأدوار بين القطاعات لتوجيه الدعم لمستحقيه، وسيحقق ذلك سرعة التحول الرقمي للعطاء الخيري الإسكاني، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.