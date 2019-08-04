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2019-08-04 تركي بن طلال رئيسًا فخريًّا للجنة التنمية بأبها متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - أبها Advertisements وافق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على الرئاسة الفخرية للجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها (أسره ناجحة ومجتمع راقٍ). جاء ذلك في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة اللجنة مها محمد الشهري، حيث تقدمت وأعضاء مجلس الإدارة بوافر الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير، على ثقته بلجنة أبها النسائية، راجين من الله التوفيق والسداد في تحقيق أهداف ورسالة اللجنة، والتي تُساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.









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