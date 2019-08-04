اخبار السعوديه

فيتوريا يؤكد جاهزية النصر للمباريات بعد معسكر البرتغال

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع فيتوريا يؤكد جاهزية النصر للمباريات بعد معسكر البرتغال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، أهمية المباراة المقبلة أمام الوحدة الإماراتي ضمن مباريات دور 16 لدوري أبطال آسيا.

Advertisements

وقال في حديثه في مؤتمر صحفي: “ذهبنا للبرتغال من أجل الإعداد للموسم المقبل واخترنا الفرق التي نلعب معها بشكل موضوعي وحسب احتياجنا ومتطلباتنا وعملنا بشكل جيد وكانت أمانينا أن تكون المده أطول للإعداد لكن هذا حال كرة القدم”.

وأضاف: “نعلن أننا في كامل الاستعداد لمباراتنا أمام الوحدة حيث إننا لعبنا في المعسكر 4 مباريات توجد فيها نتائج إيجابية وسلبية لكن الأهم يبقى في تصحيح الاخطاء التي وقعنا فيها”.

من جانبه، قال اللاعب البرازيلي جوليانو، إن المباراة صعبه أمام الوحدة، مضيفا “أطالب جماهير ‎النصر بالحضور غداً أمامنا لقاء صعب و نحتاج الجماهير و‏لأننا أبطال الدوري ننتظر دعمهم و‏تفاعلهم معنا في مواقع التواصل لايكفي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا يؤكد جاهزية النصر للمباريات بعد معسكر البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا