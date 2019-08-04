الان تتابع فيتوريا يؤكد جاهزية النصر للمباريات بعد معسكر البرتغال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365
أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، أهمية المباراة المقبلة أمام الوحدة الإماراتي ضمن مباريات دور 16 لدوري أبطال آسيا.
وقال في حديثه في مؤتمر صحفي: “ذهبنا للبرتغال من أجل الإعداد للموسم المقبل واخترنا الفرق التي نلعب معها بشكل موضوعي وحسب احتياجنا ومتطلباتنا وعملنا بشكل جيد وكانت أمانينا أن تكون المده أطول للإعداد لكن هذا حال كرة القدم”.
وأضاف: “نعلن أننا في كامل الاستعداد لمباراتنا أمام الوحدة حيث إننا لعبنا في المعسكر 4 مباريات توجد فيها نتائج إيجابية وسلبية لكن الأهم يبقى في تصحيح الاخطاء التي وقعنا فيها”.
من جانبه، قال اللاعب البرازيلي جوليانو، إن المباراة صعبه أمام الوحدة، مضيفا “أطالب جماهير النصر بالحضور غداً أمامنا لقاء صعب و نحتاج الجماهير ولأننا أبطال الدوري ننتظر دعمهم وتفاعلهم معنا في مواقع التواصل لايكفي”.
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