شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 أشهر من وصوله.. السفير السوداني بالرياض يستعد للرحيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة) أكدت مصادر لـ«الخليج 365» انتهاء فترة عمل السفير السوداني في أكدت مصادر لـ«الخليج 365» انتهاء فترة عمل السفير السوداني في السعودية عبدالعظيم محمد الصادق الكاروري، الذي وصل إلى الرياض قبل 5 أشهر وباشر عمله بعد تقديم أوراق اعتماده (في مارس الماضي). وكان كاروري عين سفيرا في يناير الماضي بقرار من الرئيس المعزول عمر البشير، في حركة تنقلات خارجية لعدة سفارات. ولم يكن السفير كاروري ضمن عدة سفراء أعفاهم المجلس العسكري الانتقالي في أبريل الماضي، في أعقاب عزل البشير، إذ شملت القائمة كلا من السفراء لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل بميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر عبدالعظيم الشيخ.



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