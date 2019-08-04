شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تدشن مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، وذلك في حفل أقيم بالرياض حضره عدد من نواب الوزراء في عدة وزارات، والمسؤولين في عدد من الجهات الحكومية.

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وتعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وتهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية إلى تحقيق أثر أعمق في برامج التنمية المحلية، من خلال شمولية الخدمات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم افتتاح الحفل بكلمة من وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، حيث قدم للحاضرين تعريفاً بالقطاع غير الربحي، تلاه شرح مفصل عن إسناد الخدمات الحكومية والمعايير والاشتراطات التأهيلية وأنواع المنظمات التي يمكنها المشاركة، كما تم استعراض الخدمات الحكومية والتجارب المحلية للإسناد من قبل وزارة العدل ووزارة الإسكان.

واشتمل الحفل على عرض مجموعة من التسهيلات الموضوعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لصالح منظمات القطاع غير الربحي ومنها: إمكانية التعاقد المباشر بين الجهات الحكومية والجهات غير الربحية، إعفاء المنظمات غير الربحية من الضمان الإبتدائي، والضمان النهائي.