شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة في المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

تفقد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة اليوم مقار الوزارة في المشاعر المقدسة للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440هـ.

واستمع إلى شرح من المسؤولين عن الاستعدادات للتغطيات الإعلامية لمناسك الحج، وعن الترتيبات لاستقبال ضيوف الوزارة من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام.

كما تجول في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لنقل شعائر الحج وتنقلات الحجيج، كما اطلع معاليه على تجهيزات واستعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم الحج.