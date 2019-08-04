حركة حرة للمشاة في الاتجاهين بمشعر منى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

قسمت خطط تنظيم حركة المشاة في مشعر منى إلى قسمين، الأول قبل يوم عرفة، حيث ستكون الحركة في الطرق من الـ5 إلى الـ7 من ذي الحجة الحالي حرة في كلا الاتجاهين، ويوم التروية ستكون باتجاه الشرق جهة مشعر مزدلفة وإلى محطات القطار المتجهة لمشعر عرفات، فيما لن تكون هناك عودة للغرب باتجاه الجمرات.

وأوضح المشرف على التفويج في منطقة وسط منى، العقيد سعد المحيميد أن القسم الثاني من الخطط في وسط منى يبدأ مساء الـ9 من ذي الحجة وحتى الـ13 منه، وتكون حركة المشاة للقدوم من الشرق باتجاه الغرب على مسار طرق الملك عبدالعزيز والقصر والمشاة المظلل وشارعي الجوهرة وسوق العرب والطريق الجديد (أ) و(ب)، ومسار من شارع الملك فهد - المعيصم للقدوم ومنطقة الشعيبين، وطرق العودة بعد رمي الجمرات من الغرب إلى الشرق.