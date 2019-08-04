حجاج أسر حادثي نيوزيلندا الإرهابيين يشيدون بجهود المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من أسر مصابي وشهداء حادثي نيوزيلندا الإرهابيين، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بشؤون ونصرة قضاياهم، كما قدموا شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على توجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم.

وأشاد الحجاج النيوزيلنديون بالمشاريع والإنجازات التي نفذتها وحققتها المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرين إلى أن تلك الإنجازات تنطلق من الدور الإسلامي الرائد الذي تضطلع به المملكة حكومة وشعبا وجهودها في خدمة الإسلام.

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وأوضحت الحاجة زينب علي «زوجة مصاب»، بعدما أجهشت بالبكاء وسبقت عبراتها عباراتها وهي تروي قصة إصابة زوجها في حادث تفجير المسجدين في نيوزيلندا، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يحقق الكرامة الإنسانية والأخوة الإسلامية، منوهة بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية في إرساء قواعد التسامح والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف.

وقالت ريحانة «زوجة مصاب» إنه منذ وصولنا إلى مقر إقامتنا في مكة رأينا الكرم السعودي الأصيل، حيث استقبلونا بماء زمزم الذي روى عطش قلوبنا قبل أفواهنا ونسينا حينها كل الآلام التي عشناها جراء تفجير المسجدين.

وقدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة على ما وجدوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال قدومهم ضيوفا على المملكة في هذا البرنامج.