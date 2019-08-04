القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس كريستيان كابوري بذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.