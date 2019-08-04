الشبانة يتفقد مقار وزارة الإعلام في المشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد وزير الإعلام تركي الشبانة اليوم مقار الوزارة في المشاعر المقدسة للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام.

واستمع إلى شرح من المسؤولين عن الاستعدادات للتغطيات الإعلامية لمناسك الحج، وعن الترتيبات لاستقبال ضيوف الوزارة من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في تغطية موسم الحج.

كما تجول في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لنقل شعائر الحج وتنقلات الحجيج، واطلع على تجهيزات واستعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم الحج.