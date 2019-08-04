تغريم مقاولين مخالفين وإلزامهم بإصلاح شوارع في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

غرمت أمانة منطقة نجران عددا من الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنى التحتية 30 ألف ريال، بعدما رصدت انهيارا في طبقات الاسفلت، فيما ألزمت المقاولين المخالفين بإصلاح ما أتلف على نفقتهم وحسب المواصفات الفنية.

وأكد أمين المنطقة المهندس حمد عيبان أن العقوبات فرضت بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مشددا على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة اشتراطات السلامة وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، تجنبا لفرض الغرامات بحقهم.

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من جهته أوضح مدير مكتب التنسيق وتراخيص الحفريات بالأمانة المهندس كرحان آل هتيلة، أن من بين المخالفات المرصودة على الشركات والمؤسسات عدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية عند تنفيذ المشاريع، وعدم وضع اللوحات التوضيحية للمشروع المنفذ.

وبين آل هتيلة أنه جرى إلزام المقاولين المخالفين بإصلاح ما أتلف على نفقتهم وحسب المواصفات الفنية بعد تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات النظامية المستحقة بحقهم، مؤكدا أن المختصين بالأمانة يعملون على متابعة ومعاينة ورصد المخالفات على المقاولين.

أبرز المخالفات: