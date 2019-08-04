معلمات لتدريس طلاب الصفوف الأولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض، أبها، الأحساء

تسند إدارات تعليم الرياض وبيشة والأحساء مهمات التدريس مع بداية العام الدراسي الجديد في رياض الأطفال والصفوف الأولية «بنين وبنات» إلى معلمات متخصصات، في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

وأكد مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي حرص إدارته على تفعيل خطط الوزارة الاستراتيجية في التوسع بمرحلة الطفولة المبكرة بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة، مبينا أن أهداف التوسع زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

فيما أعلن تعليم الأحساء أمس اعتماد مدارس للطفولة المبكرة في المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش أن هذا الاعتماد يأتي ضمن توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق تعليم أفضل لباقي مراحل التعليم، وذلك وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وأضاف أنه سيسند تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات، مضيفا إلى أن إدارة تعليم الأحساء شرعت منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة، التي تتضمن أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي المقبل.

من جانب آخر ترأس مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بالغنيم أخيرا اجتماعا بحضور عدد من القيادات التعليمية، وذلك لاستعراض خطة الاستعداد والتهيئة للمدارس المشمولة ومتابعة ما أنجز وفق التقارير والخطط المعدة لذلك.

وأكملت إدارة التعليم بمحافظة بيشة استعداداتها بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة في عدد من مكاتب التعليم في محافظات بيشة وبلقرن وتثليث والأمواه ومركز خيبر، التي ستستقبل الطلاب والطالبات من أعمار 4 إلى 9 سنوات مطلع العام الدراسي المقبل.

وأكد مدير تعليم بيشة نايف الهاجري خلال لقائه برؤساء الأقسام ورئيساته المعنيين بمتابعة العمل لافتتاح الفصول بالمدارس المحددة في هذه المرحلة، على بذل جميع الجهود وحل المعوقات للوصول لجاهزية تلك المدارس، والتنسيق مع مديرات مكاتب التعليم لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها منذ أول يوم دراسي.

مدارس الطفولة المبكرة: