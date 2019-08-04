متحف المصمك يستقبل زواره طوال أيام عيد الأضحى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يستقبل متحف المصمك في مدينة الرياض زواره من المواطنين والمقيمين، من أفراد وعائلات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى الزوار من ضيوف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والجهات الحكومية والأهلية.
وقدم مدير متحف المصمك ناصر العريفي، الدعوة للجميع لزيارة هذا المعلم المهم في تاريخ المملكة، واسترجاع ما قام به الملك عبدالعزيز -رحمه الله - من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم، مشيرا إلى أهمية المتحف ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة. وأوضح أن مواعيد زيارات متحف المصمك خلال إجازة عيد الأضحى ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء بواقع 13 ساعة متواصلة من السبت إلى الخميس المقبل، فيما سيتم استقبال الزوار أول وثاني أيام العيد وأيام الجمعة من الثالثة عصرا وحتى العاشرة مساء.
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