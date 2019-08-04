فصل إدارة الحشود عن مشغل قطار المشاعر بشركتين مختلفتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

فصلت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر إدارة الحشود في محطات القطار بشركة وطنية متخصصة في ذلك وشركة أخرى مشغلة لقطار المشاعر، وهي شركة سار.

وأوضح المتخصص بإدارة الحشود في هيئة تطوير مكة المهندس بندر عشي خلال الورشة التعريفية لاستعراض خطط التشغيل التفصيلية لقطار المشاعر في مؤسسة جنوب آسيا أن هيئة تطوير مكة تهدف إلى تولي مشغل القطار عمليات التشغيل والصيانة، فيما تتولى الشركة الخاصة بإدارة الحشود عملية تنظيم الحشود في محطات القطار من البوابات الخارجية للمحطات وفي الساحات والأرصفة عند دخولهم للقطار، وذلك بخلاف ما كان معمولا به في الأعوام السابقة، حيث يتولى مشغل القطار التشغيل وإدارة الحشود، مضيفا أن عمليات بيع التذاكر على الحملات ومكاتب الخدمة الميدانية للحجاج المستهدفين بدأت أمس.

وبين المهندس عشي أن حركة القطارات تبدأ يوم التروية الثامنة مساء بالتصعيد من منى إلى عرفات في الفترة الأولى حتى الخامسة فجرا، والفترة الثانية من الخامسة والنصف من صباح يوم عرفة حتى الـ11 صباحا، مؤكدا على جميع مرشدي الحجاج الالتزام بجداول التفويج لمحطات القطار والتدرب على تفويج الحجاج إلى القطار والتعرف على المسارات وعمل بروفات خلال الأيام المقبلة.

ألوان أساور قطار المشاعر والمحطات الخاصة بها:

التركوازي:

منى 1 مزدلفة 1 وعرفات 1

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الأخضر:

منى 2 مزدلفة 2 عرفات 2

البنفسجي:

منى 3 مزدلفة 3 عرفات 3

البرتقالي:

المحطات كافة أيام التشريق فقط

الأصفر:

المشغلون في المحطات كافة