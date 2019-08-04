دوائر قضائية وكتابات عدل متنقلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جهزت وزارة العدل في إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

وأكد نائب وزير العدل رئيس لجنة الحج سعد السيف، أن الوزارة توفر الخدمات العدلية والقضائية لموسم الحج الذي توليه المملكة اهتماما بالغا وبمشاركة أجهزتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني حثت الدوائر المكلفة في موسم الحج على الاستعداد مبكرا لاستكمال مختلف الإجراءات النظامية، لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله.

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وأوضح أن منسوبي المرافق العدلية المكلفة بخدمة ضيوف الرحمن يستشعرون شرف خدمة ضيوف الرحمن وتمثيل المملكة خير تمثيل، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة.

وأفاد السيف بأن الوزارة عززت جميع دوائرها القضائية المنتشرة في المشاعر المقدسة بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها ولإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بالحجاج، مراعية في ذلك تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية.

وحرصت الوزارة على توفير وحدات كتابات عدل متنقلة، لتوفر لهم خدمات التوثيق في أماكن تواجدهم، وستقدم خدمات التوثيق للحجاج وكل من يخدمهم، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة؛ حيث سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في أماكن وجودهم.

كتابات العدل المتنقلة تخدم:

كبار السن

ذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات التوثيق تشمل: