استبعاد 59 مبنى مخالفا لإسكان الحجاج بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

استبعدت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة 59 مبنى تقدم ملاكها بطلب تصريح إسكان حج لهذا العام، وذلك لعدم استيفائها اشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن عدم التصريح لهذه المساكن يعود إلى أسباب عدة، تأتي في مقدمتها المخالفات الفنية المرصودة من قبل الفرق الميدانية في هذه المباني، والتي يرتكبها ملاكها بدون تصريح من أمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى عدم مراجعة أصحاب المساكن الذين تقدموا بطلب الحصول على التصريح من اللجنة وانقضاء الفترة المحددة دون مراجعتهم.

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة بدأت في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم لحج هذا العام، خلال الفترة من مطلع محرم حتى نهاية رجب الماضي، فيما جرى تمديد المهلة لاستقبال التصاريح المتعثرة حتى 30 شوال.

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أسباب استبعاد المباني

المخالفات الفنية غير المصرحة

مخالفات في اشتراطات السلامة

عدم مراجعة ملاكها اللجنة

1,398,085 الطاقة الاستيعابية

3,297 عدد التصاريح لهذا العام

59 تصريحا مستبعدا