عراقيون: المملكة رائدة في خدمة الحرمين وقاصديهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ثمن حجاج عراقيون ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، الدور الريادي الكبير للمملكة وتفانيها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

جاء ذلك خلال استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام في مقر الاستضافة بمكة المكرمة، البالغ عددهم 6380 حاجا وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

Advertisements

وقال أستاذ الشريعة في العراق محمد طاهر إن المملكة معروفة في تخصصها بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وما عاهدناه من المملكة هو التفاني في خدمة ضيوف الرحمن، مقدما شكره وتقديره للمملكة أن كانت السبب المباشر، حيث أكرمهم الله بأن يأتوا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

فيما نوه عبدالباسط زين العابدين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق، سائلا الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وعن برنامج الاستضافة، قال عبدالمنعم العباسي «إن الاستضافة كانت فوق ما تصورنا من حفاوة وإكرام، وإن هذه البلاد استقبلتنا خير استقبال، فلم يمض إلا وقت معدود حتى تمكنا من دخول المملكة والأراضي الطاهرة بكل حفاوة وتقدير».