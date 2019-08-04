جونسون للسيسي: دوركم محوري لمكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمس أن بلاده تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وشدد جونسون خلال اتصال هاتفي مع السيسي على أهمية الدور المصري في صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.