إيران تستفز العالم مجددا وتحتجز ناقلة نفط بالخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

عادت إيران لممارسة استفزازاتها في المنطقة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس احتجاز ناقلة نفط أجنبية في الخليج.

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة العميد رمضان زيراهي القول «إن الناقلة تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم احتجازها الأربعاء الماضي».

وأضافت الوكالة أن «السفينة الأجنبية كانت تلقت الوقود من سفن أخرى لنقله إلى دول عربية، وتم توقيفها قرب جزيرة فارسي بعد التنسيق مع السلطات القضائية»، وتم اعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم سبعة أفراد، جميعهم أجانب.

وكانت طهران احتجزت الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، وكذلك الناقلة «إم. تي. ريا» التي ترفع علم بنما، في مضيق هرمز في منتصف يوليو، مما تسبب في توترات غير مسبوقة مع بريطانيا والولايات المتحدة.