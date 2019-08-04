المملكة تقود تحركا عربيا أمميا لمواجهة القضايا الراهنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيويورك

عقدت الترويكا العربية بقيادة السعودية في نيويورك اجتماعات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، بريطانيا، أيرلندا، فرنسا، إضافة إلى ألمانيا، وعقدت لقاء آخر مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو.

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وتأتي تلك الاجتماعات في ظل التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية، وتجسيدا لروح التعاون والتضامن التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتفعيلا لقرارات الجامعة العربية التي تنص على صون الأمن العربي، ولبحث سبل التصدي للتهديدات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود من أجل صون الأمن والسلم، وتعزيز السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.

وتهدف الجهود إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والأعضاء المؤثرين في الأمم المتحدة بما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في دول المنطقة.

وتضمنت الاجتماعات التي عقدتها الترويكا العربية نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، السعودية، البحرين، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، بالإضافة إلى الوفد المراقب لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.