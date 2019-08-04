ورشة تبحث تحسين البرنامج الثقافي بالجنادرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت ورشة عمل نظمتها وزارة الثقافة مع مسؤولين من وزارة الحرس الوطني وخبراء ومختصين، تحسين وتطوير مهرجان التراث الوطني (الجنادرية) الذي ستقيمه للمرة الأولى وزارة الثقافة، بعد أن قرر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة في 16 يوليو من العام الحالي. وعقدت الورشة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض بحضور 22 مسؤولا ومختصا لبحث استعدادات انطلاق المهرجان.

وبحث المجتمعون سبل تحسين البرنامج الثقافي في مهرجان «الجنادرية» الـ34، كما ناقشوا الفرص السانحة وآليات تطوير البرنامج بما يتوافق مع أهداف الوزارة، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وتعمل وزارة الثقافة على مواصلة النجاحات السابقة وتقديم ما يليق بالمهرجان الوطني العريق.