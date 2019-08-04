قوات الطوارئ تدفع بـ9 فرق تخصصية وحاويات لكشف المواد الخطرة بموسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت قوات الطوارئ جاهزيتها الميدانية لدعم وإسناد مراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمشاعر بالقوة البشرية والآلية، للتدخل المباشر والسريع لمواجهة كل المخاطر التي تهدد سلامة ضيوف الرحمن في جميع مناسك الحج.

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وأوضح قائد قوات الطوارئ والإسناد في الحج العقيد إبراهيم القبيسي أن 9 فرق تخصصية من قوات الطوارئ والإسناد أكملت جاهزيتها لمباشرة مهامها في الحج، وهي تمثل الدعم والإسناد للدفاع المدني في حال وقوع حوادث مثل الأمطار والسيول للكشف عن المحتجزين، عبر آليات متنوعة مختلفة متخصصة بحسب نوع المخاطر سواء الأماكن العالية وأيضا الإنقاذ المائي، وكذلك وجود كوادر إخلاء طبي، وهناك أيضا متخصصون في الارتفاعات، وتوجد لدينا جميع الآليات المتطورة التي يستطيع خلالها الدفاع المدني عبر قوات الطوارئ والإسناد تنفيذ خطته في حال وقوع أي حادث.

من جهته قال الضابط المكلف بعملية التدريب على رأس العمل بقوات الطوارئ والإسناد المقدم سالم الشدوخي أن قوات الطوارئ والإسناد بالدفاع المدني عملت منذ أول يوم باشرت فيه مهامها بحج هذا العام على تنفيذ برنامج تدريبي، وجميع هذه الخطط التدريبية وضعت للتأكد من جاهزية عموم الفرق بقوات الطوارئ والإسناد لحدوث أي طارئ أثناء أداء ضيوف الرحمن لفريضة الحج، وشاركنا في عدة فرضيات في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

استعدادات ومهام قوات الطوارئ لموسم الحج:

الدعم والإسناد للدفاع المدني في حال وقوع حوادث

آليات متنوعة مختلفة متخصصة بحسب نوع المخاطر

كوادر إخلاء طبي

متخصصون في الارتفاعات

أشخاص مدربون بدرجة عالية عبر فريق البحث والإنقاذ السعودي

حاويات تستخدم في عملية الكشف عن المواد الخطرة

جاهزية فرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة لمعالجة التلوث