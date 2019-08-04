أجواء ساخنة في الحج والحرارة تلامس 50 درجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسود موسم حج هذا العام أجواء ساخنة بحيث تلامس الحرارة 50 درجة مئوية في بعض الأيام، مشيرة إلى أن الرطوبة قد تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات.

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وأوضح رئيس الهيئة الدكتور خليل الثقفي خلال المؤتمر الصحفي السنوي المنعقد أمس بمقر الهيئة في جدة لإعلان حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام، أن الاحتمالية واردة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكشف عن إطلاق مسابقة صحفية معنية بالأرصاد والبيئة في الحج تشمل جميع التخصصات الصحفية بقيمة 10 آلاف ريال، وذلك تقديرا للجهود المميزة للمؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين ودورهم البارز في نقل صورة الحج.

واستعرض خلال المؤتمر بحضور الجهات الحكومية المعنية خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، مستعرضا جهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية، وكذلك أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد كذلك من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها.