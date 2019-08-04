الصحة توفر أجهزة ترجمة لجميع اللغات بمنى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وفرت وزارة الصحة بمستشفى منى الوادي ضمن منظومة المستشفيات الموسمية في المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام، أجهزة الترجمة الفورية للتواصل بجميع اللغات للمرضى، حيث يترجم هذا الجهاز لغة المريض، كما تم تحديث نظام الملف الالكتروني HIS، وربطه بجميع الأقسام وزيادة أجهزة القارئ الالكتروني للسوار الخاص بالمريض، إضافة إلى تحديث أجهزة المختبر بأحدث الأجهزة في طب المختبرات لسرعة إعطاء النتائج للمرضى.

وأوضحت أنه جرى تجهيز مستشفى منى الوادي بسعة سريرية تبلغ 160 سريرا، إلى جانب تجهيز 24 سريرا لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، حيث دخل للخدمة هذا العام جهاز جديد في قسم الإجهاد الحراري مثبت في سرير المريض يعمل بتنقية دفع الهواء مع الرذاذ المكثف، حيث يسهم في علاج المريض بفعالية سريعة.