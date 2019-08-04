السعودية | مديرة شرطة كبرى مدن نيوزيلندا تحج ضمن ضيوف خادم الحرمين

شكرا لقرائتكم مديرة شرطة كبرى مدن نيوزيلندا تحج ضمن ضيوف خادم الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت مديرة شرطة أوكلاند في نيوزيلندا، نائلة حسن، إلى السعودية، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، لأداء فريضه الحج لهذا العام.
ونائلة حسن، هي مديرة الشرطة في أوكلاند المعروفة بكبرى مدن نيوزيلندا، حيث يقيم فيها أكثر من ربع سكان البلاد البالغين 5 ملايين. وقد فاجأت العالم حين كانت تلقي كلمة في تأبين ضحايا المجزرة، بالإعلان أنها مسلمة.
وأكدت في مقطع فيديو أنها ولدت من أسرة مسلمة لأب باكستاني من لاهور، وأم إنجليزية.
وقالت: "خطابي في تأبين ضحايا مسجد نيوزلندا، كان نابعاً من القلب. كانت مشاعري عارمة بسبب الهجوم الإرهابي الذي أثر في المجتمع النيوزيلندي، وعلى المجتمع المسلم، لأنه كان حدث غير متوقع في البلاد".
وأضافت: "المسلم يحلم برؤية الكعبة المشرفة، والذهاب لمكة المكرمة والمدنية المنورة، فحين رأيت الكعبة هذا الصباح، كنت منبهرة حقاً، حينها تيقنت أني حققت حلمي".
وأشادت نائلة بالحفاوة والتقدير الذي تم في استقبال أسر ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزلندا، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لكرمه واستضافتها للحج.
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