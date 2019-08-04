، وزير العمل يُثمن مطالب "ابن جمعة" بوضع حد أدنى لأجور السعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الوزارة ستنفذ خطة زيادة التوطين برواتب لن تقل عن (4000) شهريًا

ثمّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي المطالب التي نادى بها عضو الشورى الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة والتي نشرتها "الخليج 365" بعنوان ( "ابن جمعة" مطالبًا بحد أدنى لأجور السعوديين: 6 آلاف وأذكّر الوزير بأمرين)، مؤكدًا أنه يُثمن مثل هذه المقترحات ويهتم بها.

وفي التفاصيل، قال الوزير في خطاب بعثه للعضو "ابن جمعة": "سعادة الدكتور فهد بن جمعة سلمه الله إشارة إلى تصريحكم المنشور في صحيفة الخليج 365: تحت عنوان ("ابن جمعة" مطالبًا بحد أدنى لأجور السعوديين: 6 آلاف وأذكّر الوزير بأمرين) وتاريخ 2 من ذي الحجة 1440هـ".

وأشار:"أشكر لكم ثقتكم فيما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات وبرامج لعملائها ومستفيديها، وعلى ما تضمنه تصريحكم من الإشادة حيال اعتزام الوزارة العمل بتنفيذ خطة زيادة التوطين ورفع الأجور وبرواتب لا تقل عن (4000) شهريًا لكل سعودي يتم توظيفه من خلال برنامج نطاقات".

واختتم:" نُثمِّن لكم ما طرحتموه من آراء وأؤكد أنها محل اهتمامنا، فأنتم شركاء التطوير، متمنيًا أن نكون دائمًا وأبدًا عند حسن ظن الجميع".

ومن جهة أخرى، قال "ابن جمعة":"أشكر وزير العمل وأتمنى له المزيد من التقدم والازدهار في هذه الوزارة الحيوية المُناط بها متابعة كثير من الملفات من أجل خدمة هذا الوطن ومواطنيه، وما هذه الرسالة إلا دليل واضح على حرصكم واستماعكم لما يقدمه أبناء هذا الوطن من اقتراحات تخدم الوطن وتنمية الموارد البشرية وخفض معدل البطالة وإسعاد أفراد المجتمع".

طالب الدكتور فهد بن جمعة كثيرًا بتحسين أوضاع موظفي القطاع الخاص تحت قبة الشورى وتحديد رواتبهم لإيجاد بيئة عمل محفزة وجاذبة للسعوديين من الجنسين.