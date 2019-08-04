، "تجويد الخدمات لمطوفي مسلمي أوروبا" ينفِّذ مبادرة "صورة لذكرى الحج" ،

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نفَّذ قطاع تجويد خدمات الحجاج التابع لمؤسسة مطوفي مسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا اليوم الأحد مبادرة "صورة لذكرى الحج"، وذلك مع حجاج من تركيا، وبإذن الله سيتم تنفيذها مع جنسيات أخرى في إطار إسعاد ضيوف الرحمن.
وتفصيلاً، بدأت مؤسسة مطوفي مسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بشكل فعلي تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الذي سيسهم في إحداث حراك إيجابي على مستوى مؤسسات الطوافة، وكان بمنزلة نقطة انطلاق لتعزيز أهداف برنامج رؤية 2030 التنفيذي، المتمثلة في "خدمة ضيوف الرحمن".
ومن جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع تجويد الخدمات، المطوف الدكتور وائل الحلبي، أن المؤسسة أنشأت ضمن منظومتها الإدارية قطاعًا خاصًّا لتجويـد الخدمـات المقدمــة لحجـاج بيـت الله الحرام، يعمــل علـى دراسـة الخدمـات المقدَّمـة لضيوف الرحمن، وســبل تحســينها. مبينًا أن المؤسسة عقدت شراكاتها مع الطامحيـن الراغبيـن في خدمـة الحجـيج بهــدف تمكينهم مــن أداء واجبهــم المقــدس فــي فنهــم الــذي يُجيدونــه، ورغبــة منها في حصول الحــاج علــى خدمــة مميزة، وتيسير رحلته الإيمانية بأداء شعيرة الحج.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 09:05 PM
بدأ تنفيذها مع حجاج تركيا.. ويعمل على تعميمها بهدف إسعاد ضيوف الرحمن"تجويد الخدمات لمطوفي مسلمي أوروبا" ينفِّذ مبادرة "صورة لذكرى الحج"
نفَّذ قطاع تجويد خدمات الحجاج التابع لمؤسسة مطوفي مسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا اليوم الأحد مبادرة "صورة لذكرى الحج"، وذلك مع حجاج من تركيا، وبإذن الله سيتم تنفيذها مع جنسيات أخرى في إطار إسعاد ضيوف الرحمن.
وتفصيلاً، بدأت مؤسسة مطوفي مسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بشكل فعلي تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الذي سيسهم في إحداث حراك إيجابي على مستوى مؤسسات الطوافة، وكان بمنزلة نقطة انطلاق لتعزيز أهداف برنامج رؤية 2030 التنفيذي، المتمثلة في "خدمة ضيوف الرحمن".
ومن جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع تجويد الخدمات، المطوف الدكتور وائل الحلبي، أن المؤسسة أنشأت ضمن منظومتها الإدارية قطاعًا خاصًّا لتجويـد الخدمـات المقدمــة لحجـاج بيـت الله الحرام، يعمــل علـى دراسـة الخدمـات المقدَّمـة لضيوف الرحمن، وســبل تحســينها. مبينًا أن المؤسسة عقدت شراكاتها مع الطامحيـن الراغبيـن في خدمـة الحجـيج بهــدف تمكينهم مــن أداء واجبهــم المقــدس فــي فنهــم الــذي يُجيدونــه، ورغبــة منها في حصول الحــاج علــى خدمــة مميزة، وتيسير رحلته الإيمانية بأداء شعيرة الحج.
، "تجويد الخدمات لمطوفي مسلمي أوروبا" ينفِّذ مبادرة "صورة لذكرى الحج" ،
المصدر : الخليج 365
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