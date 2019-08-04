، ريناد: هدفي قيادة الأخضر لمونديال 2022 .. وجماهيركم شغوفة بكرة القدم ،

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أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم وضعوا معايير فنية لاختيار المدرب الجديد وقال على هامش توقيع العقد مع
المدرب الفرنسي ايرڤي ريناد ليشرف فنيًا على تدريب المنتخب السعودي الأول والذي يستعد لخوض غمار التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣:" كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي إيرڤي رينارد، والذي كانت المفاوضات معه ولله الحمد سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب".
من جانب آخر تحدث المدرب ايرڤي ريناد وقال: أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي.
وأضاف: الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسة التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها.
كما تحدث إيرڤي رينارد عن الاختلاف بين آسيا وإفريقيا : من خلال تجربة دامت 10 أعوام في إفريقيا، أستطيع إخباركم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي تعمل بها.
وتابع حديثه في المؤتمر الصحفي: من المهم جدًا أن أوجد في السعودية لفترات طويلة، وأنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسمًا بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين الخليج 365 أن لعبوا في الدوري السعودي.
وعن حضوره لمباريات الأندية السعودية قال: سأوجد غدًا الاثنين في مباراة النصر الوحدة الإماراتي، وبعد غدٍ الثلاثاء سأعود إلى جدة لحضور مباراة الأهلي الهلال، سيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 09:02 PM
وقع عقدًا لتدريب المنتخب .. والمسحل: هذه معايير المدرب الجديد
أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم وضعوا معايير فنية لاختيار المدرب الجديد وقال على هامش توقيع العقد مع
المدرب الفرنسي ايرڤي ريناد ليشرف فنيًا على تدريب المنتخب السعودي الأول والذي يستعد لخوض غمار التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣:" كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي إيرڤي رينارد، والذي كانت المفاوضات معه ولله الحمد سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب".
من جانب آخر تحدث المدرب ايرڤي ريناد وقال: أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي.
وأضاف: الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسة التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها.
كما تحدث إيرڤي رينارد عن الاختلاف بين آسيا وإفريقيا : من خلال تجربة دامت 10 أعوام في إفريقيا، أستطيع إخباركم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي تعمل بها.
وتابع حديثه في المؤتمر الصحفي: من المهم جدًا أن أوجد في السعودية لفترات طويلة، وأنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسمًا بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين الخليج 365 أن لعبوا في الدوري السعودي.
وعن حضوره لمباريات الأندية السعودية قال: سأوجد غدًا الاثنين في مباراة النصر الوحدة الإماراتي، وبعد غدٍ الثلاثاء سأعود إلى جدة لحضور مباراة الأهلي الهلال، سيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب.
، ريناد: هدفي قيادة الأخضر لمونديال 2022 .. وجماهيركم شغوفة بكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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