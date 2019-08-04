تتابع قياس “القدرات العامة” – “قدم الان” رابط تسجيل اختبار القدرات...

نلقي الضوء لحضراتكم على آخر مستجدات الساحة السعودية حيث صرح قياس المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة التعليم والتدريب، انطلاق باب التسجيل والتقديم في اختبار القدرات العامة”ورقي باقي الطلاب”، وبدا فعليا استقبال الطلبات للفترة الأولى والثانية لعام 2020-2019 لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي هذا وسوف يتم فتح باب التسجيل الخاص بباقي الطلاب والطالبات من خلال موقع قياس للخدمات الإلكتروني حسب مواعيد تسجيل قياس القدرات العامة 1441 للطلاب والطالبات نعرضها لكم.

نتابع لحضراتكم كافة مواعيد التسجيل الخاصة اختبار القدرات العامة طلاب ورقي، حيث تضم تحديد مواعيد طلاب الصف الثالث الثانوي العام في الفترتين الأولى والثانية معا، وأيضا التعرف على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بتسجيل قياس قدرات ورقي 1440 طلاب لتحديد مستواهم.

قياس

حيث أعلن مركز قياس الإلكتروني عن مواعيد فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الأولى والثانية للطلاب بداية من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2019، وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019، وذلك لمرحلتي التسجيل المبكر والتسجيل المتأخر والتي تنتهي قبل موعد عقد الاختبار بمدة 48 ساعة.

اختبار القدرات العامة ورقي طالبات

أعلن المركز الوطني قياس بأن اختبار القدرات العامة ورقي طالبات سيبدأ يوم27 يوليو 2019 وينتهي 1 سبتمبر 2019، وتكون فترة التسجيل المتأخر لها قبل موعد عقد الاختبار ب 48 ساعة، والذي من المقرر تحديده قريبا قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول.

تسجيل قياس القدرات

يمكنكم اتباع خطوات التسجيل في اختبار قياس الورقي حسب ما تم شرحه من الدعم الفني الخاص بموقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، يمكنكم الدخول عبر موقع تسجيل قياس لتسجيل الخطوات على جميع الطلاب والمتقدمين، كذلك لدخول أحد الاختباران من اختبارات القدرات العامة 2019، يمكنكم معرفة تفاصيل أكثر عن خطوات التسجيل في اختبارات قياس الورقية

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يتم بدء تسجيل قياس قدرات ورقي طالبات وفق المواعيد المحددة لبداية ونهاية التسجيل الإلكتروني عبر موقع قياس للخدمات الإلكترونية، ثم الشروع في سداد رسوم اختبار قياس لكي يتم تأكيد حجز المقعد ويتم استكمال باقي الإجراءات لكي يتم فتح ملف اشتراك والحصول على كافة البيانات التي تمكنه من الدخول، وهي عبارة عن اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابط موقع قياس

لكي يتم التسجيل في موقع قياس وحجز الدخول في اختبار القدرات الورقي طالبات من هنا، كما توفر بوابة قياس الإلكترونية عرض حول كيفية التسجيل في الموقع وفتح ملف الاشتراك وسداد الرسوم وكل ما يخص كلمة المرور واسم المستخدم.

يعد اختبار القدرات العامة من أهم الاختبارات التي تجرى للقبول الموحد بالكليات والجامعات السعودية، ويمكن لحاملي الشهادة السعودية أو من خارج السعودية لكل من الطلاب والطالبات من التقديم بالاضافة لعدة اختبارات أخرى يتم تطبيقها، ويشمل اختبار القدرات العامة خمسة اختبارات ثلاث منها ورقية واختباران محوسب، كذلك أربعة اختبارات ورقية واختبار واحد محوسب.

نتابع مع حضراتكم وانطلاق عمليه ت اختبار القدرات الورقية الخاصة بالطلاب ما عدا طلاب الصف الثالث الثانوي وذلك يوم الاثنين 5 أغسطس 2019 عبر المركز الوطني قياس، بالتوفيق للجميع.

نستمر معكم في متابعة تسجيل جميع الطلبة والطالبات عبر قياس يوم الإثنين القادم، نرحب بوجودكم معنا من خلال التعليقات في حالة وجود معوقات في عملية التسجيل.

مازلنا معكم متابعينا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وانطلاق عملية تسجيل اختبار القدرات الورقي عبر قياس لجميع الطلاب.