“رسميًا” تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الاضحى في السعودية لسنة 1440 هجريًا

أعلنت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل موعد وعدد أيام اجازة عيد الاضحى في السعودية، والتي تبدأ خلال الساعات القليلة المقبة وتستمر حتى نهاية رابع أيام عيد الاضحى المبارك لسنة 1440 هجريًا، وخلال هذا التقرير سوف نحاول أن نرصد لكم أبرز تفاصيل اجازة عيد الاضحى للعام الحالي والتي يرغب الكثيرون في معرفة موعدها بالتحديد من أجل إستغلاله خير إستعلال في الخروج إلى المنتزهات وكذلك السفر إلى الأماكن السياحية خلال هذه الأجازة.

وكانت وزارة الخدمة العامة في المملكة قد أشارت إلى كون اجازة عيد الاضحى في السعودية ستكون الأخيرة بالنسبة للعام الهجري الحالي، ولكنها سوف تستمر لمدة قد تصل لنحو 11 يوم متواصل، وهو الأمر الذي أسعد عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

عدد أيام اجازة عيد الاضحى لسنة 1440 هجريًا في السعودية

كشفت وزارة الخدمة المدنية، بأن اجازة عيد الاضحى في السعودية سوف تبدأ من صباح غدًا الأثنين الموافق 5 أغسطس الجاري، وهو اليوم الرابع في الشهر الهجري، وسوف تستمر اجازة عيد الاضحى حتى يوم 18 أغسطس أي 17 ذي الحجة وهذا داخل جميع المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما عدا المستشفيات، وبعض القطاعات الخاصة التي تعطي أجازة أقل للموظفين في بعض الأحيان.

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وأشارت وزارة الخدمة المدنية، بأن كل المؤسسات العاملة في السعودية عليها الإلتزام بقرار اجازة عيد الاضحى لسنة 1440 هجريًأ، مؤكدة بأنها سوف تتابع عن قرب تطبيق هذا القرار داخل كافة القطاعات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وحتى موعد نهاية اجازة عيد الاضحى.

موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية

كانت الجهات الرسمية في السعودية قد حددت صباح الغد كموعد لبداية اجازة عيد الاضحى في السعودية، وذلك منذ الساعات الأولى لصباح الأثنين، لذا فإنه من الضروري على المواطنين الراغبين في إنهاء بعض الأوراق الرسمية الخاصة بهم القيام بذلك خلال الساعات المقبلة قبل أن يتم غلق أبواب كل المصالح الحكومية على مدار الأسبوعين المقبلين بسبب اجازة عيد الاضحى في السعودية.

تفاصيل اجازة عيد الاضحى في السعودية وبعض الدول العربية

وبعد الحديث عن اجازة عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية، والتي أعطت أجازة تصل لنحو 11 يوم متواصلين للموظفين في كافة القطاعات هناك، كانت بعض الدول قد قررت إعطاء اجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاعات الحكومية لمدة 4 أو 5 أيام فقط على الأكثر، ومن بين هذه الدول مصر، والتي تبدأ فيها الأجازة مع وفقة عيد الاضحى، وتستمر لمدة 4 أيام اخرى وحتى نهاية اليوم الرابع في عيد الاضحى المبارك.