مستشفى الملك سلمان تعلن عن طرح وظائف جديدة للرجال والنساء.. هنا رابط التقديم وشروط القبول

قالت مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، بأنها قد بدأت في طرح وظائف جديدة بالنسبة لكل حملة الثانوية العامة والدبلومات، وكذلك درجات البكالوريوس والماجستير للرجال والنساء، مؤكدة بأن عدد الوظائف المتاحة في مستشفى الملك سلمان في مدينة تبوك تصل إلى نحو 300 وظيفة مختلفة، وتتناسب مع عدد كبير من التخصصات المختلفة، وذلك لكل الشباب الراغبين في الحصول على وظائف داخل مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة في هذه الفترة.

يذكر بأن مستشفى الملك سلمان تقع في منطقة تبوك بشمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحتوى المستشفى على نحو 900 سرير طبي مجهز لخدمة المرضى بأفضل شكل ممكن، ويذكر بأن مستشفى الملك سلمان في تبوك هي أول مستشفى حكومى تضم وحدة مناظير على أعلى مستوى في المملكة العربية السعودية.

الإعلان عن وظائف مستشفى الملك سلمان

ذكرت مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، بأنها بحاجة إلى عدد كبير من الموظفين يصل لنحو 216 موظف من أجل شغل بعض الوظائف المتاحة في المستشفى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة، بأن الوظائف المتاحة في مستشفى الملك سلمان في الوقت الحالي قد جاءت على النحو التالي:

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رئيس وحدة تمريضية لقسم تأهيل النساء (عدد 1).

أخصائي أشعة أسنان (عدد 1).

فني تصوير القلب الصدى الصوتي (عدد 1).

رئيس وحدة تمريضية لقسم الأطفال (عدد 1).

رئيس وحدة تمريضية لقسم الإقامة الطويلة (عدد 1).

فني تعقيم (عدد 8).

رئيس وحدة تمريضية لقسم وحدة الحروق (عدد 1).

رئيس وحدة تمريضية لوحدة تمريض القلب (عدد 1).

فني تروية قلب (عدد 3).

رئيس وحدة تمريضية لقسم وحدة العناية المركزة (عدد 1).

مشرف تمريض (عدد 8).

ممرضة قانونية ثانية لقسم جراحة الرجال (عدد 3).

رئيس وحدة تمريضية لقسم خدمة الرعاية المنزلية (عدد 2).

رئيس وحدة تمريضية لقسم العمليات (عدد 1).

ممرضة قانونية ثانية لقسم تأهيل الرجال (عدد 4).

ممرضة قانونية ثانية لقسم العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 9).

ممرضة قانونية ثانية لقسم الأورام (عدد 3).

ممرضة قانونية ثانية لقسم مستوصف القاعدة الجوية (عدد 1).

ممرضة قانونية ثانية لقسم جراحة الرجال (عدد 1).

ممرضة قانونية ثانية لوحدة تمريض القلب (عدد 1).

ممرضة قانونية ثانية لقسم العيادات التخصصية (عدد 1).

ممرضة قانونية ثانية لقسم الأطفال (عدد 5).

ممرضة قانونية ثانية لقسم العناية المركز للأطفال (عدد 5).

ممرضة قانونية ثانية لقسم تأهيل النساء (عدد 2).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم مستوصف القاعدة الجوية (عدد 1).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم العناية المركز للكبار (عدد 3).

ممرضة قانونية ثانية لقسم الطوارئ (عدد 12).

ممرضة قانونية ثانية لقسم ما قبل وبعد الولادة (عدد 6).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم الباطنية نساء (عدد 5).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم جراحة الرجال (عدد 3).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم ما قبل وبعد الولادة (عدد 6).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم طب الأسرة (عدد 5)

ممرضة قانونية ثالثة لقسم تأهيل النساء (عدد 1).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم غسيل الكلى (عدد 5).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم الطوارئ (عدد 5).

ممرضة قانونية ثالثة لقسم وحدة العناية المستمرة (عدد 2).

رئيس وحدة تمريضية لقسم طب الأسرة (عدد 1).

أخصائي أشعة صوتية (عدد 4).

أخصائي أول علاج طبيعي (عدد 1).

أخصائي علاج تنفسي (عدد 18).

صيدلي أول (عدد 3).

صيدلي إكلينكي (عدد 12).

صيدلي (عدد 11).

أخصائي علاج وظيفي (عدد 1).

أخصائي مختبر أسنان (عدد 1).

مساعد جراحة أسنان (عدد 2).

رئيس وحدة تمريضية لقسم العناية المركز لحديثي الولادة (عدد 1).

رئيس وحدة تمريضية لقسم التنظير (عدد 1)

أخصائي تغذية علاجية (عدد 3).

أخصائي أشعة مقطعية (عدد 1).

أخصائي طب طوارئ (عدد 3).

رئيس وحدة تمريضية لقسم ما قبل وبعد الولادة (عدد 1).

فني تخطيط قلب (عدد 1).

أخصائي علاج طبيعي (عدد 3).

أخصائي تعقيم (عدد 1).

الإعلان عن موعد التقديم في وظائف مستشفى الملك سلمان

وذكرت التقارير الإعلامية بأن هناك وظائف أخرى شاغرة في مستشفى الملك سلمان، وهي وظائف خاصة بالفنيين والعمال، والتي قد جاءت على النحو التالي:

وظائف عمال نظافة (عدد 80).

وظائف مساعد فني كهربائي (عدد 2).

وظائف فني اتصالات (عدد 2).

وظائف فني كهرباء لف مواتير (عدد 1).

مساعد فني ميكانيكا سيارات (عدد 1).

فني إلكترونيات (عدد 1)، وكذلك فني ألمنيوم (عدد 1).

شروط وظائف مستشفى الملك سلمان

ذكرت مستشفى الملك سلمان عن شروط الوظائف التي تم طرحها خلال الساعات الماضية، والتي جاء على رأسها أن يكون المتقدم من الحاصلين على الجنسية السعودية، وأن يكون المؤهل الدراسي الخاص به متوافق مع الوظيفة التي يرغب في الحصول عليها، بجانب شرط وجود شهادة تصنيف وبطاقة تسجيل صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت مستشفى الملك سلمان إلى كونها تتلقى طلبات التوظيف عن “الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة” التابع لوزارة الدفاع السعودية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.