هنا يمكنكم تسجيل الدخول لنظام أبشر برقم الهوية | أبشر مخالفات المرور وخدمات الجوازات السعودية

نظام أبشر هو أحد أهم الأنظمة المتكاملة التي أنشأتها الحكومة السعودية والذي يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات الرائعة للمواطنين السعوديين، وحتى الآن اشتمل هذا البرنامج على حوالي 11 مليون مستخدم سعودي، يستمتعون بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها إليهم والتي توفر الجهد والوقت، وتجدر الإشارة إلى أن الغرض الرئيسي من هذا النظام هو رفع الأداء الحكومي بالنسبة للخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين، والآن يمكن لكل السعوديين الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع أبشر للجوازات، فابقوا معنا فيما يلي.

كيفية تسجيل الدخول في نظام أبشر ” الجوازات السعودية” :

تسجيل الدخول يكون من خلال خطوات بسيطة، فقط قم بفتح الموقع مع كتابة البيانات المطلوبة ومن ضمنها رقم الهاتف والبريد الإلكتروي والاسم .

مع كتابة البيانات المطلوبة ومن ضمنها رقم الهاتف والبريد الإلكتروي والاسم . عقب استكمال الخطوات والبيانات المطلوبة يتم كتابة رقم المرور الظاهر في الشاشة على صفحة التسجيل ومن ثم نضغط على كلمة “التالي” حتى تنجح عمليه تسجيل الدخول على الموقع.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الفشل في تسجيل الدخول إلى البوابة يجب عليك المحاولة لاحقاً.

خدمات يقدمها “أبشر” خدمات الجوازات السعودي :

يمكن من خلاله إصدار جواز السفر السعودي.

تحديد جواز السفر السعودي.

تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.

إصدار الإقامة.

طلب تصاريح السفر للتابعين.

طلب تجديد الإقامة.

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي أو إلغائها.

تمديد تأشيرة الزيادة.

أبشر “مخالفات المرور” :

الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام بسهولة ويسر عم مخالفات المرور عبر نظام ابشر التابع لوزارة الداخلية المصرية والمذكور رابطة بالأعلى، فقط كل ما عليك هو التسجيل بالموقع واختيار مخالفات المرور، ثم إملاء البيانات التي يقدمها أمامك في الشاشة مثل رقم الهوية أو رقم الإقامة وغير ذلك، ومن ثم يمكنك معرفة المخالفات واختيار طريقة سدادها.

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تجدر الإشارة إلى أن نظام أبشر تم تأسيسه والعمل به لأول مرة منذ 13 عاماً، وما زال العمل به جارياً حتى الآن إذ يقدم العديد من الخدمات الرائعة للمواطنين ومن ابرزهم الاستعلام عن المخالفات المرورية فصلاً عن معرفة كل المخالفات السابقة التي تم رصدها من قبل وتحديد طريقة السداد المناسبة للمواطنين.

يقدم موقع أبشر عدد من الخدمات المرورية ومن أبرزها ما يلي :

خدمات المركبات كإضافة مستخدم للمركبة وتجديد الاستمارات.

خدمات تجديد المركبات ورخص القيادة وألغاء مستخدم للمركبة.

طلبات التفويض لقيادة السيارات فضلاً عن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

نود أن ننوه بأن هذه الخدمة كانت متاحة مُسبقاً على موقع وزارة الداخلية السعودية، حيث أنشأت الموقع على سبيل التسهيل على المواطنين، وبالإضافة للخدمات السابقة يمكنكم أعزاءنا القراء الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بأفراد الأسرة ويشترط في ذلك أن يتم إدخال البيانات بصورة سليمة.