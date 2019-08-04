وفاة ريم العبدالله اليوم هاشتاج أصبح هو الأكثر انتشارا على تويتر

ظهر اليوم على تويتر هاشتاج بعنوان وفاة ريم العبدالله، وقد ظهر هذا الهاشتاج ضمن الأكثر انتشارا في المملكة السعودية، وهذا ما جعل الكثير يهتم لمعرفة حقيقة الأمر، وقد اهتمت عدد كبير من المواقع بهذا الهاشتاج، وكشفوا عن حقيقة الأمر، وقالوا أن صباح يوم الأحد قد وقع حادث مأساوي أدى إلى وفاة ريم العبدالله، وشقيقتها غادة العبدالله، وقد لاقى هذا الهاشتاج تفاعل كبير من الكثير من السعوديين الذين قد تعاطفوا مع ريم، وشقيقتها غادة.

وفاة ريم العبدالله على تويتر

وعلى تويتر بدء الكثير من أصدقاء ريم بنشر الكثير من الأدعية لطلب الرحمة من الله لهم، وأن يخفف الله الحزن على أسرهم، وذويهم، بينما كشف أخرين أن الوفاة حدثت في أحد شوارع الرياض، وقد تفاعل الكثير من مغردي تويتر من المملكة مع هاشتاج وفاة ريم العبدالله، ونشروا الكثير من الأدعية لها، ولشقيقتها داعين الله أن يسكنهم فسيح جناته.

وفاة ريم العبدالله خبر تريند على تويتر

وقد كشف الكثير على تويتر عن سبب انتشار خبر وفاة ريم العبدالله على تويتر، وقالوا أن هناك من اختلط عليه الأمر، واعتقد أن المرحومة ريم العبدالله التي توفاها الله في الحادث صباح يوم الأحد هي الممثلة التي اسمها ريم العبدالله التي ظهرت في أحد المسلسلات السعودية الشهيرة في العام قبل الماضي، ولكن قالوا أن هذه الممثلة أسمها الحقيقي هو نورا العتيبي، ولذلك لا توجد علاقة بين حادث وفاة ريم العبدالله، وبين الممثلة التي ظهرت في مسلسل طاش ما طاش التي تحمل نفس الأسم.