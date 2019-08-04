طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية عبر منصة أبشر absher.sa

يتساءل الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال نطام أبشر الإلكتروني، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية بالمملكة عن توفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها وذلك من خلال منصة أبشر التي نقدم لكم رابطها فيما يلي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر :

الجدير بالذكر أن القائمين على خدمات منصة أبشر قد اعلنوا بشكل نهائي بأنه قد تم فصل خدمات المنصة التي يتم تقديمها للأفراد عن الخدمات الأخرى التي تتاح للشركات والمؤسسات.

في الآونة الأخيرة، تم أجراء العديد من التطورات في مجال الخدمات الإلكترونية التابع للمملكة العربية السعودية، ومن ضمنها إمكانية الاستعلام عن الخدمات المرورية برمتها عبر منصة أبشر الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال الرابط الآتي، هذا ويحتاج المواطن السعودي إلى تحضير عدة بيانات تمكنه من الاستعلام عن المخالفات المرورية في اي وقت مثل رقم بطاقة الهوية ورقم لوحة السيارة ورخصة تيسير السيارة والتي يتم ترخيصها من قبل وزارة الداخلية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن موقع أبشر يقوم بإظهار كافة المخالفات التي يتم رصدها على السيارة خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة لذلك تظهر قيمة كل المخالفات وطرق سدادها واختيار الطريقة المتاحة للمواطنين بهدف التسهيل والتيسير عليهم بدلاً من الذهاب للمنظمات الحكومية المخصصة لهذا الغرض.

هذا ويقدم أبشر العديد من الخدمات المروربة بجانب خدمة سداد المخالفات المرورية، وإليكم نبذة عن هذه الخدمات :

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أولاً، خدمة تجديد رخصة القيادة.

ثانياً، إلغاء مستخدم للمركبة.

ثالثاً، خدمات المركبات كإضافة مستتخدم للمركبة أو تجديد الاستمارات.

رابعاً، طلبات التفويض لقيادة السيارة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية على أبشر :

• في بداية الأمر، يجب عليك الدخول لمنصة أبشر من خلال هذا الرابط، ومن ثم يتوجب عليك اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

• بعد ذلك يتم كتابة رقم اللوحات الخاصة بالسيارة والضغط على الاستعلام عن الخدمات المرورية الخاصة بالسيارة، ومن ثم تظهر لك المخالفات المرورية والمبالغ المالية المطلوب سدادها.

يمكنكم اتباع الطريقة السابق ذكرها لتتمكنوا من الاستعلام عن المخالفات المرورية، وحتى يتمكن كل المواطنين من سداد قيمة المخالفات المسجلة عليهم، ويمكنكم السداد بالطريقة المتاحة لكم سواء عن طريق الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي.

من ناحية أخرى، أعلن الحساب الرسمي لموقع أبشر الإلكتروني بأنه يمكن الآن الاعتراض على مخالفات المرور في أي مكان داخل المملكة، وذلك من خلال منقة ابشر، وتجدر الإشارة ألى أن هذه الخدمة كانت مقتصرة فقط على بعض المناطق دون الأخرى.

من ناحية أخرى، نود أن ننوه بأن هذه الخدمة كانت متاحة مسبقاً على موقع وزارة الداخلية السعودي، فقد قامت بتدشين هذا الموقع من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة، هذا ويتسطيع الفرد الاستعلام عن كل التفاصيل الخاقة بمخالفات المرور سواء كانت عليه أو على أحد أفراد أسرته شريطة أن يقوم بإدخال البيانات الخاصة بهم بشكل صحيح.