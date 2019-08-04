“هنا” خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر من وزارة الداخلية السعودية

منصة أبشر هي عبارة عن موقع إلكتروني أنشأته وزارة الداخلية السعودية والهدف منه هو تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين وإلى الشركات السعودية الكبرى ورجال الأعمال، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع هو خدمات المرور وخدمات الجوازات والحصول علب تصاريح السفر وسداد مخالفات المرور بشكل إلكتروني، وهنا نتحدث عن المخالفات المرورية والاستعلام عنها من خلال منصة أبشر.

خدمة المخالفات المرورية على موقع أبشر :

يقدم لكم موقع أبشر الإلكتروني خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية وفي مقدمتها خدمة سداد المخالفات المرورية، وهناك عدداً من الخدمات الأخرى :

• خدمات المركبات مثل إضافة مستخدم للمركبة وتجديد استمارة.

• خدمة تجديد رخصة القيادة.

• خدمة تفويض مستخدم فعلي.

• الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية :

• اولاً، يجب الدخول على موقع أبشر من خلال هذا الرابط، ومن ثم عليك باختيار خدمات الأفراد.

• وبعدها يتم اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ومن ثم يتوجب على الفرد إدخال كل بيانته بشكل كامل كرقم الهوية وغيرها.

• يمكن اختيار طريقة السداد المناسبة للمواطن، سواء كانت إلكترونية أو عن طريق المكاتب التابعة لوزارة الداخلية.

وتظهر على موقع أبشر كل المخالفات التي رصدها على السيارة خلال الفترة الزمنية المحددة، كما تظهر قيمة كل مخالفة وطرق السداد المتاحة للمواطن صاحب السيارة، وهذا كله من أجل تقديم خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطن السعودي بأفضل شكل ممكن.

الجدير بالذكر أن كل المخالفات التي يتم رصدها على سيارتك ستظهر على موقع أبشر خلال فترة زمنية محددة، حيث يظهر للمواطن قيمة كل مخالفة وطرق السداد المناسبة لكل مواطن ليختار ما يناسبه من بينهم.

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هنا يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر :

من خلال هذا الرابط يمكنكم الدخول لمنصة أبشر لتتمكنوا من الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة ويسر كما اوضحنا لكم مسبقاً، حيث أشاد عدد كبير من المواطنين بهذه الخدمة نظراً لقيامها بتسهيل مهمة الاستعلام عن المخالفات ومعرفة كل التفاصيل عن هذه المخالفات دون الذهاب إلى المصالح الحكومية.

فقط كل ما عليكم هو الدخول لهذا الرابط والخاص بوزارة الداخلية السعودية، بعد ذلك نختار خدمة الاستفسار عن المخالفات المرورية.

بعد ذلك نختار خدمة الاستفسار عن المخالفات المرورية. من ثم يتم كتابة رقم لوحة السيارة أو القيادة بالحقول الفاغة.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامكم على الشاشة.

اخيراً، يتم النقر على أيقونة العرض.

الجدير بالذكر أن منصة أبشر الإلكترونية قد أعلنت في وقت لاحق عن إمكانية تقديم الاعتراضات على مخالفات المرور في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية بعد أن كانت قاصرة فقط على بعض المواقع دون الأخرى.

سداد مخالفات المرور السعودية إلكترونيا :

هدا وقد وفرت بوابة أبشر لكل عملائها إمكانية سداد قيمة المخالفات المرورية عبر الإنترنت وذلك من خلال “الماستر كارد” وذلك من خلال نظام يعرف باسم نظام ساهر بواسطة رقم الهوية ورقم اللوحة، بالإضافة لما سبق يمكن الاتصال على الرقم المخصص من قبل الوزارة ليتم سداد قيمة المخالفات المرورية من خلال هذا الرقم “989”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة كانت متاحة مسبقاً على موقع وزارة الداخلية السعودية، ولكن قررت السلطات تدشين موقع ابشر على سبيل التيسير على المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة، هذا ويتمكن الفرد من الاستعلام على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية سواء كانت عليه أو على أحد أفراد أسرته، ويشترط أن يدخل البيانات بشكل صحيح.