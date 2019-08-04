قياس “القدرات العامة” ورابط تسجيل اختبار القدرات العامة بالمملكة العربية السعودية

نوافيكم أعزاءنا القراء بآخر الأنباء بالمملكة السعودية حيث أفصح المركز الوطني للقياس والتقويم والتابع لهيئة التعليم والتدريب السعودية بأن باب التسجيل في اختبار القدرات الهامة قد تم افتتاحه أمام كل الطلاب، على أن يكون ذلك للفترة الأولى والثانية لعام 2020-2019 لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة وما يماثلها، وهنا نتابع معكم أعزاءنا القراء كل التفاصيل المتعلقة بنظام قياس فيما يلي.

نظام قياس القدرات العامة 1441 :

من جانبه، أعلن مركز قياس الإلكتروني عن موعد افتتاح باب التسجيل في اختبارات قياس القدرات العامة “ورقي” للفترة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العتمة وما يعادلها، وبالكاد تم افتتاح باب التسجيل منذ يوم الإثنين الماضي الموافق 22 من يوليو ومن المقرر لها الاستمرار حتى الاول من سبتمبر الجاري، وذلك بالنسبة لمراحل التسجيل المبكر والمتأخر، والدي ينتهي قبل موعد عقد الاختبارات بحوالي 48 ساعة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسئولي المركز الوطني للقياس بأن اختبار القدرات العامة “ورقي” لطالبات الثانوية العامة وما يعادلها سيبدأ في 27 من شهر يوليو الجاري، لينتهي في الأول من سبتمبر2019، ومن المنتظر أن تكون فترة التسجيل المتأخر لها قبل موعد عقد الاختبار بحوالي 48 ساعة.

رابط التسجيل قياس في اختبارات قياس القدرات :

من خلال هذا الرابط، يمكنكم طلابنا الكرام التسجيل في اختبارات قياس القدرات العامة، وبمجرد الدخول على الموقع ستجدون شرحاً مفصلاً من فريق الدعم الفني الخاص بموقع المركز الوطني للقياس، فبادروا بالدخول لموقع قياس الإلكتروني وذلك لتضمنوا دخول الاختباران المتعلقان بالقدرات العامة 2019.

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طريقة الاستعلام :

أولاً، يتم الدخول على رابط قياس.

ثانياً، يتم إدخال رقم السجل المدني.

ثالثاً، يتم إدخال كلمة المرور

رابعاً، نضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات العامة تعتبر من أهم الاختبارات التي يخوضها الطالب للقبول بالكليات والجامعات بالمملكة العربية السعودية، هذا ويكون بمقدور حاملي الشهادة السعودية من أهل المملكة أو من خارجها التقديم بالاضافة لعدة اختبارات أخى يتم تطبيقها، حيث يخوض الطالب ثلاث اختبارتن ورقية واختباران ع الحاسب الآلي.

المركز الوطني للقياس والتقويم يعتبر واحداً من أهم الهيئات السعودية إذ كان أول عمل له بالهيئة في يوم 19 من جمادى الأول لعام 1421، وبعد ذلك تم تعديل مسماه ليكون هيئة التقويم والتعليم، إذ تتخصص تلك الهيئة في تقييم وتقويم العملية التعليمية فضلاً عن قياس مستوي الطلاب وكفاءة معلمي المملكة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم إرسال بعض الرسائل الخاصة في اختبارات القدرات سواء كان مضمون الرسائل النجاح أو الرسوب، كما يمكنكم أيضاً أعزاءنا القراء الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال بالخط الساخن من خلال هذا الرقم “920033555”، كما أن موعد اختبار القدرات لطلاب موحّد في كل المدارس بشتى أنحاء المملكة.

الهدف من اختبارات قياس القدرات العامة :

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الاختبارات يعمل بشكل رئيسي على قياس قدرة الطلاب ومدى تمكنهم في المواد الةقافية كاللغة العربية والرياضيات، وهو اختبار إجباري ليتم قبول الطالب في أحد جامعات المملكة العربية السعودية، هذا وتشترط كل جامعة درجة معينة من القدرات للقبول بها والإلتحاق بصفوفها، هذا ويتم تحصيل حوالي 100 ريال للإختبار الواحد وحال التسجيل المتأخر يتم تحصيل 150 ريال.