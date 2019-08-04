دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper لأوَّل مرة في الطائف.. انطلاق عروض «سيركو أمريكانو» بمهرجان ولي العهد للهجن

انطلقت فعاليات السيرك العالمي سيركو أمريكانو بحضور عددٍ كبيرٍ من الزوار، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد الثاني للهجن، والمقامة حاليًا في حديقة الفيصلية بالطائف.

وقد تَمَّ استقطاب السيرك العالمي إلى محافظة الطائف للمرة الأولى بعد النجاح المبهر للعروض المقدمة بمدينة الرياض خلال الفترة الماضية؛ حيث يعدّ مهرجان ولي العهد بالطائف المحطة الثانية للسيرك في المملكة، وتستمر العروض مدة شهر كامل بداية من الأول من شهر أغسطس الحالي، وتتضمن العديد من الفعاليات التي تناسب كلَّ الأعمار من جميع الفئات من زوار فعاليات المهرجان.

تَجْدُر الإشارة إلى أنّ سيركو أمريكانو يقدِّم عروضًا ممتعةً وشيقةً على مستوى عالٍ من الدقة، وذلك بتقديم العروض الاستعراضية والحركية والعروض الحركية الضوئية التفاعلية بِمَا يتناسب مع المهرجانات لإضفاء روح المرح والمتعة والتفاعل.

تَجدُر الإشارة إلى أنَّه تَمَّ الاستعداد للفعالية من خلال فريق عمل متكامل للتخطيط والإنشاء وتسخير الإمكانات كافة لإقامة فعالية بهذا الحجم، حيث تَمَّ التجهيز من وقت مبكر لخيمة السيرك التي تستوعب لأكثر من 250 متفرجًا.