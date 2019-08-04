شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك فعلي للحكومة اليمنية على طرد أبناء المحافظات الشمالية من عدن .. وتدخل طارئ للتحالف العربي ‘‘تطورات متسارعة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بدء أول تحرك عاجل لإيقاف الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات ما يسمى بـ"الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات.

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وقال رئيس الوزراء، في تصريحات اطلع عليها "ناس تايمز" : "نجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات ونضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية".

وأكد عبدالملك أن : "التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أن "ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن ، منذ أيام، تجريفًا مناطقيًا واعتداء وحشي على المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، من قبل ما يسمى بالحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.