شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنود ”الحزام الإماراتي” يعتدون على صاحب صالون حلاقة داخل محله وسط عدن.. هل يرضى أبناء الجنوب بهذا؟! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو، يوثق حالة من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية الذين يقيمون ويعملون في العاصمة الموقتة عدن.

وأظهر الفيديو أشخاص يرتدون بزات عسكرية يعتدون على صاحب صالون حلاقة وسط مدينة عدن، بالضرب بأعقاب البنادق ومطاردته في الشارع. وسط حضور كبير من الناس وسط الشارع.

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وحول هذه الحادثة علق الناشط السياسي على البخيتي، بتغريدة على حسابه في موقع التدوينات المصغر، قال فيها: هل يرضى أبناء الجنوب بهذه الانتهاكات ضد أبناء المحافظات الشمالية؟.

شاهدوا كيف يتم الاعتداء على حلاق بوحشية وأمام الجميع وفي وضح النهار ومن جنود يلبسون الميري؟؛ الأمر لا يتعلق بتجاوزات فردية؛ بل بسياسة منهجية ينفذها الحزام الأمني التابع لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي".