حج / مستشفى منى الجسر ينظم دورة "المحاكاة" لإنقاذ الحالات الحرجة بين الحجاج



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

نفذت وزارة "الصحة" في مستشفى منى الجسر دورة تدريبية عن المحاكاة، بهدف تدريب الأطباء والطاقم التمريضي في التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية،

وشارك في الدورة نحو (30) ممارساً صحياً، حيث تضمنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب على " الدمى" المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.

// انتهى //

20:27ت م

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