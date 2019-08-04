حج / المعسكر الكشفي بتعليم تبوك يواصل تقديم خدماته لضيوف الرحمن



تبوك 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

يواصل المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار أعماله في تقديم الخدمات المتنوعة لحجاج بيت الله الحرام والبرامج والفعاليات المصاحبة التي تبدأ من استقبال الحجاج فور وصولهم في الصالة الداخلية للجوازات وتفقد احتياجاتهم وتوفير خدمات النقل بالعربات لذوي الاحتياجات الخاصة ونقل كبار السن والمرضى ومرافقتهم لإنهاء إجراء تهم بصالة الجوازات وإيصالهم للساحة الخارجية ومقر الضيافة وتقديم الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم إلى صعودهم لوسائل النقل.

وتمتد أعمال اللجان الكشفية قادة وكشافين إلى الساحة الخارجية من خلال لجان الساحة والتغذية والضيافة وذلك من خلال تقديم الوجبات والماء والقهوة العربية ومشروبات الباردة والساخنة متنوعة و التمور التي يتم توفيرها يومياً يتم توزيعها على الحجاج والبخور وتوزيع مطبوعات متنوعة لمناسك الحج والطرق البرية للحرمين ومعلومات أرقام الطوارئ بعدة لغات وعروض مرئية عن مناسك الحج عبر الشاشات المرئية في مقر استراحتهم وكذلك الإرشاد والتوجيه للمرافق والباصات في الساحة.

وأوضح مساعد القائد للبرامج عادل الشعلاني بمنفذ حالة عمار أن البرامج المنفذة للمشاركين من القادة والكشافين في معسكر خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار تهدف لتنمية روح المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني وغرس حب العمل التطوعي.

وبين أن لجنة البرامج قامت بتنفيذ برامج وفعاليات عامة وتخصصية للقادة والكشافين المشاركين لخدمة ضيوف الرحمن وتسهم في تزويدهم بالخبرات والمهارات الملائمة وتدريبهم على خدمة المجتمع والوطن ومنها برامج ودورات تدريبية مثل فن التعامل مع الآخرين وأعمال الدفاع المدني وطرق الوقاية من الأمراض المعدية, وكذلك تقدم لهم الدورات الكشفية المتخصصة بفنون ومهارات كشفية وتقدم لهم البرامج الترفيهية مثل الزيارات الهادفة لجناح رئاسة أمن الدولة ومعرض الجمرك الدائم ومعرض صحتنا بالحج وزيارة المرضى وكذلك تقدم لجنة البرامج جائزة وسام نجم المعسكر للقادة وللكشافين المشاركين بشكل يومي.

// انتهى //

19:35ت م

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