حج / سفير المملكة لدى موريتانيا يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام



تونس 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري بمقر سفارة المملكة في العاصمة نواكشوط ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج موسم هذا العام 1440هـ.

وأكد السفير المطيري بهذه المناسبة، حرص المملكة في كل عام على توفير المزيد من التسهيلات والتقنيات التي تسهم في تحقيق الراحة لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، مبرزًا ما تقوم به حكومة المملكة من أعمال في سبيل تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج في يسر وسهولة وأمان.

ومن جانبهم، عبر الحجاج عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الخدمات الجليلة التي تُقدم للحجاج، سائلين المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء.

وفي نهاية اللقاء، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا بتوزيع الهدايا على الضيوف، وودع آخر فوج من حجاج موريتانيا، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا.

// انتهى //

19:29ت م

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