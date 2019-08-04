السعودية اليوم / بلدية محايل تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك



محايل 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أكملت بلدية محايل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي من خلال تركيب عدد من لوحات التهاني والتبريكات في مداخل وشوارع المحافظة, إضافة إلى تركيب عقود الزينة بالطرق والمداخل وإنارتها وتجهيز المنتزهات والمطلات لاستقبال الزوار, إلى جانب تجهيز مسلخ البلدية وتكثيف مجال النظافة اليومية وتنظيف وتهيئة مصليات العيد بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية تواصل جولاتها الرقابية على المطابخ والمحلات والمطاعم والمغاسل والتأكد من عدم زيادة الأسعار خلال فترة العيد وإلزام صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات بإبراز قائمة الأسعار المعتمدة التي يجري العمل بها طوال العام, والتنبيه عليهم بعدم رفع الأسعار والتأكد من الشهادات الصحية للعمال والاشتراطات الصحية الأخرى.

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19:03ت م

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