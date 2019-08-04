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11 ألف صيني يشدون الرحال لأداء مناسك الحج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ توافد الحجاج القادمين من الصين إلى المملكة العربية لأداء مناسك الحج، حيث شدّ قرابة 11 ألف حاج من مسلمي الصين رحالهم إلى الأراضي المقدسة هذا العام.

وحسب ما أفاد به، عبيدالله سعيدولا، رئيس حملة "شينجيانج" للحج، لصحيفة "جلوبال تايمز"، بدأت رحلة الحجاج الصينيين من مدينة أورومتشي في 23 يوليو/تموز متوجهين إلى المملكة، حيث تم تنظيم الوفود بإشراف حكومي.

وقبل توجههم نحو المملكة العربية السعودية، نُظِّمت محاضرات لتدريب الحجاج على مناسك الفريضة وواجباتهم في المشاعر المقدسة.

ويرافق الوفود الصينية مترجمون يعملون على مساعدة الحجاج لكسر حاجز اللغة وتسهيل تواصلهم مع الجهات الناطقة بالعربية والإنجليزية في المشاعر.

وقال أحد الحجاج الصينيين إنه كان قلقاً في الماضي من عدم قدرته على تحدث العربية، إلا أن مخاوفه زالت هذا العام مع حسن تنظيم الحملة الصينية منذ انطلاقها.

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