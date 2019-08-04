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2019-08-04 الروبوت يتيح الاستشارات الطبية في منى والقوافل المتحركة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أطلقت وزارة الصحة تقنية جديدة باستخدام جهاز “الروبوت” الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة خلال موسم الحج. وتُتيح التقنية الحديثة تقديم الاستشارة مع الأطباء من أي موقع بالمملكة.









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