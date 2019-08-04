الصورة الأولى لناقلة النفط التي احتجزتها إيران

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشر التلفزيون الإيراني صوراً لناقلة النفط التي احتجزتها عناصر الحرس الثوري بزعم أنها كانت تُهرّب الوقود إلى بعض الدول العربية.

وليست هذه المرة التي تحتجز فيها إيران ناقلات النفط التي تعبر الخليج العربي تحت حجج ومزاعم واهية.

Advertisements

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قالت إنه جرى اعتراض السفينة قرب جزيرة فارسي في الخليج العربي في حين أشارت قناة لبنانية تابعة لحزب الله الإرهابي إنه تم احتجاز السفينة الأربعاء الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قيادي بالحرس الثوري قوله : سيطرت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية.

وفي وقت سابق أفادت مصادر إيرانية أنه تم احتجاز طاقم السفينة وعددهم 6 بحارة.