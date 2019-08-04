شكرا لقرائتكم الصورة الأولى لناقلة النفط التي احتجزتها إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصورة الأولى لناقلة النفط التي احتجزتها إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشر التلفزيون الإيراني صوراً لناقلة النفط التي احتجزتها عناصر الحرس الثوري بزعم أنها كانت تُهرّب الوقود إلى بعض الدول العربية.
وليست هذه المرة التي تحتجز فيها إيران ناقلات النفط التي تعبر الخليج العربي تحت حجج ومزاعم واهية.
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قالت إنه جرى اعتراض السفينة قرب جزيرة فارسي في الخليج العربي في حين أشارت قناة لبنانية تابعة لحزب الله الإرهابي إنه تم احتجاز السفينة الأربعاء الماضي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن قيادي بالحرس الثوري قوله : سيطرت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية.
وفي وقت سابق أفادت مصادر إيرانية أنه تم احتجاز طاقم السفينة وعددهم 6 بحارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لناقلة النفط التي احتجزتها إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.