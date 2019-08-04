شكرا لقرائتكم الجوازات: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة عبر جميع المنافذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-04 الجوازات: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة عبر جميع المنافذ متابعات الخليج 365 - واس بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.604.171) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.498.909) حجاج ، فيما قدم عن طريق البر (88.346) حاجًا , وعبر البحر (16.916) حاجًا، وذلك بزيادة (117.222) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (8%).









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة عبر جميع المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.