الان تتابع الجوازات تنجز 1.9 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019م والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 7:36 م, 4 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الجمارك السعودية أنها أنجزت إجراءات حوالي 1,9 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019م بإجمالي حركة تجارية بلغت أكثر من 366 مليار ريال.

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