وظائف إمام وخطيب ومؤذن للسعوديين بجدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلنت إدارة المساجد بمحافظة بجدة التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة عن توفر وظائف إمام وخطيب، إمام، ومؤذن وذلك للسعوديين ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الوظيفة التسجيل عبر الرابط التالي: أعلنت إدارة المساجد بمحافظة بجدة التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة عن توفر وظائف إمام وخطيب، إمام، ومؤذن وذلك للسعوديين ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الوظيفة التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/a4aGCLRxhjgQrkkA7



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