ميلان يضم أفضل لاعب بأمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما أعلن نادي ميلان الإيطالي أمس ضم الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر (21 عاما) من صفوف إمبولي، دون كشف ميلان عن القيمة المالية للصفقة، ولكن يعتقد أنها بلغت 16 مليون يورو. واجتاز إسماعيل الكشف الطبي بنجاح في ميلان لينضم للفريق بعقد مدته 5 أعوام مقابل راتب سنوي يبلغ مليونا و5 آلاف يورو. وحصل ابن ناصر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الأخيرة، وذلك عقب تتويج منتخب بلاده باللقب بعد الفوز على السنغال 1-0 في المباراة النهائية على استاد القاهرة.



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